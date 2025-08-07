Запланована подія 2

Заповнення газосховищ ЄС сягнуло 70%: які країни вже готові до зими

сховище газу
Європейські сховища газу заповнені на понад 70%. / Freepik

Заповненість європейських підземних сховищ газу (ПСГ) 5 серпня перевищила 70%, У ПСГ зберігається майже 75 млрд куб м природного газу. Загалом, у цей період до сховищ закачано близько 10,5 млрд куб м природного газу. Сховища Португалії заповнені на 100%, а Данія має один із найгірших показників — лише 37,5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ExPro.

За даними асоціації, що представляє інтереси європейських операторів газової інфраструктури GIE, європейські країни збільшили запаси газу в сховищах на 10% за останній місяць, з 5 липня, коли було досягнуто 60% заповненості.

Фото 2 — Заповнення газосховищ ЄС сягнуло 70%: які країни вже готові до зими

Найбільший обсяг природного газу серед країн зберігається в Італії – майже 15,7 млрд куб м, що становить 82% наповнення. На другому місці знаходиться Німеччина, яка накопичила близько 14,7 млрд куб м газу (62,9%). Третє місце посідає Франція з обсягом у 9,35 млрд куб м (78,8%).

Найвищий рівень заповнення сховищ зафіксовано в Португалії – 100%. Високі рівні також спостерігаються у Бельгії (90,1%), Італії (82%), Іспанії (80,2%) та Франції (78,8%). Найнижчі показники заповнення наразі мають Данія - 37,5%, Латвія – 50,1% та Швеція - 50,6%.

Вимоги краї ЄС щодо заповнення ПСГ

Цього року ЄС оновив правила щодо цілі заповнення газових сховищ до 90% і запровадив більш гнучкі підходи. Тепер країни можуть досягати цього рівня у будь-який момент між 1 жовтня та 1 грудня, без зобов’язання підтримувати його до кінця року. Крім того, країнам блоку дозволено тимчасові відхилення до 10-15% у разі надзвичайних обставин.

Автор:
Тетяна Ковальчук