В Голосеевском и Шевченковском районах Киева готовят капремонт улиц

В Киеве приступили к подготовке для капитального ремонта улиц Здановской в Голосеевском районе и Дмитровской в Шевченковском. Проекты подразумевают комплексное обновление дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Капремонт ключевых улиц Киева

Улица Юлии Здановской, построенная в 1960 году, является одной из главных транспортных артерий жилмассива "Теремки-2" и Голосеевского района. Она обеспечивает удобное сообщение с близлежащими улицами и имеет выход на станции метро "Васильковская", "Выставочный центр" и "Ипподром". Последний капитальный ремонт здесь проводили еще в 1988 году.

Улица Дмитриевская принадлежит к центральным историческим магистралям столицы и играет немаловажную роль в городской транспортной системе. Она проложена в 1920 году, а последний капремонт проходил в 1978-м. Улица соединяет Галицкую и Лукьяновскую площади, а также частью одного из старейших трамвайных маршрутов, соединяющего Лесной массив с центром Киева, в частности Подолом.

Планируемый капитальный ремонт направлен на улучшение состояния дорожной инфраструктуры и повышение качества благоустройства в Голосеевском и Шевченковском районах. Проекты подразумевают обновление проезжей части и тротуаров, а также модернизацию системы дождевой канализации и наружного освещения.

"В коммунальной корпорации напоминают, что в настоящее время все объекты дорожно-транспортной инфраструктуры будут проектированы с обязательным учетом принципов безбарьерности для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных групп, а также обеспечением развития велоинфраструктуры", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по созданию безопасной транспортной инфраструктуры. По планам текущих и капитальных ремонтов в 2025 году мероприятия по безбарьерности реализуют более чем на 700 локациях.