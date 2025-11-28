У Голосіївському та Шевченківському районах Києва готують капремонт вулиць

У Києві розпочали підготовку для капітального ремонту вулиць Здановської у Голосіївському районі та Дмитрівської у Шевченківському. Проєкти передбачають комплексне оновлення дорожньої інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Капремонт ключових вулиць Києва

Вулиця Юлії Здановської, збудована у 1960 році, є однією з головних транспортних артерій житлового масиву "Теремки-2" та Голосіївського району. Вона забезпечує зручне сполучення з прилеглими вулицями та має вихід до станцій метро "Васильківська", "Виставковий центр" і "Іподром". Востаннє капітальний ремонт тут проводили ще у 1988 році.

Вулиця Дмитрівська належить до центральних історичних магістралей столиці та відіграє важливу роль у міській транспортній системі. Вона прокладена у 1920 році, а останній капремонт відбувався у 1978-му. Вулиця з’єднує Галицьку та Лук’янівську площі, а також є частиною одного з найстаріших трамвайних маршрутів, що сполучає Лісовий масив із центром Києва, зокрема Подолом.

Запланований капітальний ремонт має на меті покращення стану дорожньої інфраструктури та підвищення якості благоустрою в Голосіївському і Шевченківському районах. Проєкти передбачають оновлення проїжджої частини та тротуарів, а також модернізацію системи дощової каналізації й зовнішнього освітлення.

"У комунальній корпорації нагадують, що нині всі об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури проєктують з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності для безперешкодного доступу людей з інвалідністю й маломобільних груп, а також забезпеченням розвитку велоінфраструктури", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи зі створення безпечної транспортної інфраструктури. За планами поточних і капітальних ремонтів у 2025 році заходи з безбар’єрності реалізують на понад 700 локаціях.