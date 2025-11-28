Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Голосіївському та Шевченківському районах Києва готують капремонт вулиць

ремонт
У Києві стартує підготовка до капремонту ключових вулиць / КМДА

У Києві розпочали підготовку для капітального ремонту вулиць Здановської у Голосіївському районі та Дмитрівської у Шевченківському. Проєкти передбачають комплексне оновлення дорожньої інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Капремонт ключових вулиць Києва

  • Вулиця Юлії Здановської, збудована у 1960 році, є однією з головних транспортних артерій житлового масиву "Теремки-2" та Голосіївського району. Вона забезпечує зручне сполучення з прилеглими вулицями та має вихід до станцій метро "Васильківська", "Виставковий центр" і "Іподром". Востаннє капітальний ремонт тут проводили ще у 1988 році.
  • Вулиця Дмитрівська належить до центральних історичних магістралей столиці та відіграє важливу роль у міській транспортній системі. Вона прокладена у 1920 році, а останній капремонт відбувався у 1978-му. Вулиця з’єднує Галицьку та Лук’янівську площі, а також є частиною одного з найстаріших трамвайних маршрутів, що сполучає Лісовий масив із центром Києва, зокрема Подолом.

Запланований капітальний ремонт має на меті покращення стану дорожньої інфраструктури та підвищення якості благоустрою в Голосіївському і Шевченківському районах. Проєкти передбачають оновлення проїжджої частини та тротуарів, а також модернізацію системи дощової каналізації й зовнішнього освітлення.

"У комунальній корпорації нагадують, що нині всі об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури проєктують з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності для безперешкодного доступу людей з інвалідністю й маломобільних груп, а також забезпеченням розвитку велоінфраструктури", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи зі створення безпечної транспортної інфраструктури. За планами поточних і капітальних ремонтів у 2025 році заходи з безбар’єрності реалізують на понад 700 локаціях.

Автор:
Ольга Опенько