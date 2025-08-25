В Гонконге запускают партнерство в области ИИ для повышения эффективности государственного управления

Гонконгский центр исследований и разработок генеративного искусственного интеллекта (HKGAI), ведущее учреждение, продвигающее инновации в сфере ИИ, официально объявил о стратегическом партнерстве с FLock.io – новатором в области децентрализованной ИИ-инфраструктуры. Вместе они стремятся совершить революцию в эффективности правительственных и государственных структур путем разработки передовых, отраслево-специфических ИИ-моделей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Business Insider .

Отмечается, что с использованием передовых технологий федеративного обучения FLock.io, обеспечивающих конфиденциальность, партнерство предоставит безопасные, прозрачные и высокоэффективные решения ИИ, специально разработанные для нужд правительственных применений.

Это сотрудничество является важным шагом вперед по внедрению децентрализованного ИИ как модели следующего поколения для трансформации государственного сектора.

HKGAI и FLock.io выделят ресурсы по этой инициативе. HKGAI привлечет специализированные исследовательские команды и высокопроизводительные GPU-кластеры, а FLock.io обеспечит свою инновационную инфраструктуру для децентрализованного обучения ИИ. Такая синергия позволит наладить безопасное сотрудничество между несколькими учреждениями без компромиссов по конфиденциальности и защите данных.

"Этот стратегический альянс демонстрирует мощную поддержку уникального протокола федеративного обучения FLock.io со стороны одного из ведущих азиатских государственных институций в сфере ИИ, - отметил CEO FLock.io Цзяхо Сунь. - Мы рады внедрять децентрализованную ИИ-инфраструктуру в государственные операции, повышая эффективность, стимулируя".

Подход FLock.io позволяет учреждениям, обладающим чувствительными и изолированными данными, совместно и безопасно обучать мощные модели ИИ в соответствии с требованиями – это критически важная возможность, ведь правительства все больше придают приоритет ответственному использованию ИИ.

Партнерство подчеркивает проактивную позицию правительства Гонконга по внедрению децентрализованных решений искусственного интеллекта для улучшения государственного управления и публичных сервисов. HKGAI и FLock.io продолжают исследовать дополнительные возможности интеграции и совместные инфраструктурные инициативы для расширения масштабов и эффективности этих инновационных моделей в более широких государственных сетях.

О HKGAI

Гонконгский центр исследований и разработок генеративного ИИ был создан в октябре 2023 г. в рамках правительственной инициативы InnoHK как флагманский центр города по развитию генеративных технологий. Под руководством Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) HKGAI сотрудничает с ведущими местными и международными учреждениями по созданию базовых моделей ИИ и трансформационных приложений, формируя будущее общества. В феврале 2025 года HKGAI представил свою первую крупную генеративную ИИ-модель HKGAI V1, что явилось важной вехой в развитии экосистемы ШИ Гонконга.

О FLock.io

FLock.io – это новаторская децентрализованная платформа для обучения ИИ, сочетающая федеративное обучение и блокчейн-технологии, фундаментально трансформируя развитие ИИ. Ее безопасная, ориентированная на конфиденциальность, платформа предоставляет сообществам возможность коллективно создавать, обучать и владеть моделями ИИ без централизации данных.