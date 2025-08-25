У Гонконгу запускають партнерство в галузі ШІ для підвищення ефективності державного управління

Гонконгський центр досліджень і розробок генеративного штучного інтелекту (HKGAI), провідна установа, що просуває інновації у сфері ШІ, офіційно оголосив про стратегічне партнерство з FLock.io — новатором у сфері децентралізованої ШІ-інфраструктури. Разом вони прагнуть здійснити революцію в ефективності урядових і державних структур шляхом розробки передових, галузево-специфічних ШІ-моделей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що, використовуючи передові технології федеративного навчання FLock.io, що забезпечують конфіденційність, партнерство надасть безпечні, прозорі й високоефективні рішення ШІ, спеціально розроблені для потреб урядових застосувань.

Ця співпраця є важливим кроком уперед у впровадженні децентралізованого ШІ як моделі наступного покоління для трансформації державного сектору.

HKGAI та FLock.io виділять ресурси на цю ініціативу. HKGAI залучить спеціалізовані дослідницькі команди та високопродуктивні GPU-кластери, а FLock.io забезпечить свою інноваційну інфраструктуру для децентралізованого навчання ШІ. Така синергія дозволить налагодити безпечну співпрацю між кількома установами без компромісів щодо конфіденційності та захисту даних.

"Цей стратегічний альянс демонструє потужну підтримку унікального протоколу федеративного навчання FLock.io з боку однієї з провідних азійських державних інституцій у сфері ШІ, — зазначив CEO FLock.io Цзяхо Сунь. — Ми раді впроваджувати децентралізовану ШІ-інфраструктуру в державні операції, підвищуючи ефективність, стимулюючи інновації та створюючи реальний вплив".

Підхід FLock.io дозволяє установам, що володіють чутливими й ізольованими даними, спільно та безпечно навчати потужні моделі ШІ у відповідності до вимог — це критично важлива можливість, адже уряди дедалі більше надають пріоритет відповідальному використанню ШІ.

Партнерство підкреслює проактивну позицію уряду Гонконгу у впровадженні децентралізованих рішень штучного інтелекту для покращення державного управління та публічних сервісів. HKGAI та FLock.io продовжують досліджувати додаткові можливості інтеграції та спільні інфраструктурні ініціативи з метою розширення масштабів та ефективності цих інноваційних моделей у ширших державних мережах.

Про HKGAI

Гонконгський центр досліджень і розробок генеративного ШІ був створений у жовтні 2023 року в межах урядової ініціативи InnoHK як флагманський центр міста з розвитку генеративних технологій. Під керівництвом Гонконгського університету науки й технологій (HKUST) HKGAI співпрацює з провідними місцевими та міжнародними установами для створення базових моделей ШІ та трансформаційних застосунків, формуючи майбутнє суспільства. У лютому 2025 року HKGAI представив свою першу велику генеративну ШІ-модель HKGAI V1, що стало важливою віхою в розвитку екосистеми ШІ Гонконгу.

Про FLock.io

FLock.io — це новаторська децентралізована платформа для навчання ШІ, яка поєднує федеративне навчання та блокчейн-технології, фундаментально трансформуючи розвиток ШІ. Її безпечна, орієнтована на конфіденційність платформа надає спільнотам можливість колективно створювати, навчати й володіти моделями ШІ без централізації даних.