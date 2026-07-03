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В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света

свет
В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света / Pixabay

В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии по команде НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили, что в случае изменений информацию будут оперативно обновлять в телеграмм-канале.

Причины введения экстренных отключений и возможные сроки возобновления электроснабжения пока не уточняются. Энергетики работают в режиме оперативного реагирования на ситуацию в энергосистеме.

В то же время "Укрэнерго" заявляло, что в Украине не планируют применять графики отключений электроэнергии 3 июля.

Автор:
Татьяна Гойденко