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У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла
У Києві та Київській області застосовано екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго".
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ДТЕК.
В компанії зазначили, що у разі змін інформацію оперативно оновлюватимуть у телеграм-каналі.
Причини запровадження екстрених відключень та можливі терміни відновлення електропостачання наразі не уточнюються. Енергетики працюють у режимі оперативного реагування на ситуацію в енергосистемі.
Водночас вчора "Укренерго" заявляло, що в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії 3 липня.