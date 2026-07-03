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У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла

світло
У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла / Pixabay

У Києві та Київській області застосовано екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

В компанії зазначили, що у разі змін інформацію оперативно оновлюватимуть у телеграм-каналі.

Причини запровадження екстрених відключень та можливі терміни відновлення електропостачання наразі не уточнюються. Енергетики працюють у режимі оперативного реагування на ситуацію в енергосистемі.

Водночас вчора "Укренерго" заявляло, що в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії 3 липня. 

Автор:
Тетяна Гойденко