У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла

У Києві та Київській області застосовано екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

В компанії зазначили, що у разі змін інформацію оперативно оновлюватимуть у телеграм-каналі.

Причини запровадження екстрених відключень та можливі терміни відновлення електропостачання наразі не уточнюються. Енергетики працюють у режимі оперативного реагування на ситуацію в енергосистемі.

Водночас вчора "Укренерго" заявляло, що в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії 3 липня.