Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,40

43,30

EUR

51,00

50,80

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве из-за обстрела изменено движение поездов на зеленой и красной ветвях метро

В Киеве из-за обстрела изменено движение поездов на зеленой и красной ветвях метро
В Киеве из-за обстрела изменено движение поездов на зеленой и красной ветвях метро

В Киеве в результате ночного массированного обстрела столицы временно изменено движение поездов на зеленой линии метрополитена.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Поезда курсируют между станциями "Сырец" - "Выдубичи", а также на участке "Осокорки" - "Красный хутор".

Во время осмотра открытого участка зеленой линии специалисты обнаружили повреждения забора, вызванные ночным обстрелом. В этой связи движение поездов организовано с изменениями.

Позже местные власти сообщили и об изменениях на "красной" линии метро.

В частности, поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" (интервал 7-9 минут), а также "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" (интервал 12 минут).

Закрыты станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".

В то же время, на синей линии Киевского метрополитена поезда курсируют в штатном режиме, без ограничений.

О возобновлении полноценной работы зеленой линии будет сообщено дополнительно.

Мэр столицы Виталий восклицательный   добавил, что в результате массированной атаки в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

Автор:
Татьяна Гойденко