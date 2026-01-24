- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве из-за обстрела изменено движение поездов на зеленой и красной ветвях метро
В Киеве в результате ночного массированного обстрела столицы временно изменено движение поездов на зеленой линии метрополитена.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.
Поезда курсируют между станциями "Сырец" - "Выдубичи", а также на участке "Осокорки" - "Красный хутор".
Во время осмотра открытого участка зеленой линии специалисты обнаружили повреждения забора, вызванные ночным обстрелом. В этой связи движение поездов организовано с изменениями.
Позже местные власти сообщили и об изменениях на "красной" линии метро.
В частности, поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" (интервал 7-9 минут), а также "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" (интервал 12 минут).
Закрыты станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".
В то же время, на синей линии Киевского метрополитена поезда курсируют в штатном режиме, без ограничений.
О возобновлении полноценной работы зеленой линии будет сообщено дополнительно.
Мэр столицы Виталий восклицательный добавил, что в результате массированной атаки в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.