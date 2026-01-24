У Києві через обстріл змінено рух поїздів на зеленій і червоній гілках метро

У Києві внаслідок нічного масованого обстрілу столиці тимчасово змінено рух поїздів на зеленій лінії метрополітену.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Наразі поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі", а також на ділянці "Осокорки" – "Червоний хутір".

Під час огляду відкритої ділянки зеленої лінії фахівці виявили пошкодження огорожі, спричинені нічним обстрілом. У зв’язку з цим рух поїздів організовано зі змінами.

Пізніше місцева влада повідомила й про зміни на "червоній" лінії метро.

Зокрема, поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" (інтервал 7-9 хвилин), а також "Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" (інтервал 12 хвилин).

Зачинені станції: "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро".

Водночас на синій лінії Київського метрополітену поїзди курсують у штатному режимі, без обмежень.

Про відновлення повноцінної роботи зеленої лінії буде повідомлено додатково.

Мер столиці Віталій клично додав, що внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.