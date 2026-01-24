Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,40

43,30

EUR

51,00

50,80

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві через обстріл змінено рух поїздів на зеленій і червоній гілках метро

У Києві через обстріл змінено рух поїздів на зеленій і червоній гілках метро
У Києві через обстріл змінено рух поїздів на зеленій і червоній гілках метро

У Києві внаслідок нічного масованого обстрілу столиці тимчасово змінено рух поїздів на зеленій лінії метрополітену.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Наразі поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі", а також на ділянці "Осокорки" – "Червоний хутір".

Під час огляду відкритої ділянки зеленої лінії фахівці виявили пошкодження огорожі, спричинені нічним обстрілом. У зв’язку з цим рух поїздів організовано зі змінами.

Пізніше місцева влада повідомила й про зміни на "червоній" лінії метро.

Зокрема, поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" (інтервал 7-9 хвилин), а також "Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" (інтервал 12 хвилин).

Зачинені станції: "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро".

Водночас на синій лінії Київського метрополітену поїзди курсують у штатному режимі, без обмежень.

Про відновлення повноцінної роботи зеленої лінії буде повідомлено додатково.

Мер столиці Віталій клично додав, що внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Автор:
Тетяна Гойденко