В Киеве на Набережном шоссе ограничат движение из-за ремонта дороги: что известно

В понедельник, 21 февраля, частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе из-за ремонта дорожного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение движения из-за ремонта дороги

Работы продлятся с 8:00 до 20:00.

Дорожники ШЭУ Печерского района будут ремонтировать проезжую часть транспортной развязки моста им. Е. А. Патона к Почтовой площади.

Движение транспорта во время работ будет частично ограничено и будет осуществляться поочередно одной полосой.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и советуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

