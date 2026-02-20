- Категория
В Киеве на Набережном шоссе ограничат движение из-за ремонта дороги: что известно
В понедельник, 21 февраля, частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе из-за ремонта дорожного покрытия.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ограничение движения из-за ремонта дороги
Работы продлятся с 8:00 до 20:00.
Дорожники ШЭУ Печерского района будут ремонтировать проезжую часть транспортной развязки моста им. Е. А. Патона к Почтовой площади.
Движение транспорта во время работ будет частично ограничено и будет осуществляться поочередно одной полосой.
В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и советуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических автодорог в 2026 году. Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.