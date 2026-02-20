Запланована подія 2

В Києві на Набережному шосе обмежать рух через ремонт дороги: що відомо

ремонт дороги
Дорожники ремонтують Набережне шосе / Агентство відновлення

У понеділок, 21 лютого, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі через ремонт дорожнього покриття.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху через ремонт дороги

Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00.

Дорожники ШЕУ Печерського району ремонтуватимуть проїжджу частину від транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона до Поштової площі.

Рух транспорту під час робіт буде частково обмежений та здійснюватиметься почергово однією смугою.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження при плануванні маршрутів.

Нагадаємо, уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.

Автор:
Ольга Опенько