В Киеве журналист "Суспільного мовлення" Юрий Макаров получил ножевое ранение, он госпитализирован

В Киеве на исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова 16 апреля напали с ножом.

Об этом сообщает "Суспільне".

Известно, что Макаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пока угрозы его жизни нет. "Суспільне" призвало министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль.

По данным полиции, на Макарова напали в Соломенском районе вблизи одного из жилых комплексов. Злоумышленник нанес продюсеру ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия.

"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали", — указали в полиции.

Правоохранители изъяли оружие и возбудили уголовное дело по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения. Сейчас нападающего разыскивают.

Обновлено в 16:47. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что руководство Нацполиции доложило ему о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве.

"Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападающего и вероятные мотивы содеянного. Потерпевший уже предоставил первые показания полицейским", - написал он в Telegram.

Что известно о журналисте Юрии Макарове

Юрий Макаров является исполнительным продюсером "Суспільного мовлення" с 2019 года. Он также является известным украинским журналистом, писателем и телеведущим. С середины 90-х он стал лицом телевидения: вел программы "Сніданок с 1+1", "Телемания", "Культурный фронт" и "Война и мир" на UA:Перший, был главным редактором"1+1".

До 2009 года был шеф-редактором, а затем обозревателем журнала "Український тиждень". В период с 2017 по 2019 год он входил в правление Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Кроме того, с декабря 2019 года по март 2023 года Юрий Макаров занимал должность председателя Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.