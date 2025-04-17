У Києві журналіст "Суспільного мовлення" Юрій Макаров отримав ножове поранення, його госпіталізовано

У Києві на виконавчого продюсера “Суспільного мовлення” Юрія Макарова 16 квітня напали з ножем. Нападник утік з місця злочину.

Про це повідомляє "Суспільне".

Відомо, що Макарова госпіталізували у важкому стані. Наразі загрози його життю немає. "Суспільне" закликало міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль.

За даними поліції, на Макарова напали в Солом’янському районі поблизу одного з житлових комплексів. Зловмисник завдав продюсеру ножового поранення, після чого зник із місця події.

"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували", – вказали в поліції.

Правоохоронці вилучили зброю і порушили кримінальну справу за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Зараз нападника розшукують.

Що відомо про Юрія Макарова

Юрій Макаров є виконавчим продюсером "Суспільного мовлення" з 2019 року. Він також є відомим українським журналістом, письменником та телеведучим. Із середини 90-х він став обличчям телебачення: вів програми "Сніданок з 1+1", "Телеманія", "Культурний фронт" та "Війна і мир" на UA:Перший, був головним редактором "1+1".

До 2009 року був шеф-редактором, а згодом оглядачем часопису "Український тиждень". У період з 2017 по 2019 рік він входив до правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). Крім того, з грудня 2019 року по березень 2023 року Юрій Макаров обіймав посаду голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.