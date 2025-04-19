В Киеве открыли два АЗК Parallel

В столице начали работу еще два автозаправочных комплекса, работающих под брендом Parallel. Новые АЗК расположены на улицах Заболотного и Межигорской. Это очередной шаг компании по восстановлению инфраструктуры и расширению присутствия на топливном рынке.

Об этом говорится в релизе компании.

Обе заправки оснащены современными технологиями и предлагают горючее от ведущих нефтеперерабатывающих заводов Центральной и Восточной Европы. В ассортименте как стандартное топливо, так и премиальные виды.

В компании отмечают, что даже в условиях войны Parallel продолжает инвестировать в развитие сервисов и расширение сети.

По состоянию на сегодняшний день под ТМ Parallel работает 63 автозаправочных комплекса в Днепропетровской, Одесской, Киевской, Черкасской, Черниговской, а также на подконтрольных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Parallel является членом Нефтегазовой Ассоциации Украины и входит в десятку крупнейших импортеров горючего. В 2024 году компания уплатила более 1,7 млрд гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.