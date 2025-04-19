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У Києві відкрили два АЗК Parallel

АЗК Parallel
У Києві відкрили нові АЗК Parallel / Parallel

У столиці почали роботу ще два автозаправні комплекси, що працюють під брендом Parallel. Нові АЗК розташовані на вулицях Заболотного та Межигірській. Це черговий крок компанії у відновленні інфраструктури та розширенні присутності на паливному ринку.

Про це йдеться в релізі компанії.

Обидві заправки оснащені сучасними технологіями та пропонують пальне від провідних нафтопереробних заводів Центральної та Східної Європи. В асортименті — як стандартне паливо, так і преміальні види.

У компанії зазначають, що навіть в умовах війни Parallel продовжує інвестувати в розвиток сервісів і розширення мережі.

Станом на сьогодні під ТМ Parallel працює 63 автозаправні комплекси у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській, а також на підконтрольних територіях Донецької та Запорізької областей. До повномасштабного вторгнення компанія мала 132 АЗК, значну частину з яких втрачено або зупинено.

Зазначається, що Parallel є членом Нафтогазової Асоціації України та входить до десятки найбільших імпортерів пального. У 2024 році компанія сплатила понад 1,7 млрд гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.