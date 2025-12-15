В Киеве появился новый цифровой сервис для льготников в транспорте

В приложении "Киев Цифровой" появился новый сервис — льготная транспортная карта, позволяющая пассажирам с правом на безвозмездный проезд пользоваться общественным транспортом без карты киевлянина, в том числе и льготникам из других городов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

О льготной транспортной карте

Льготная карта предназначена для пассажиров, имеющих право на безвозмездный проезд, но по разным причинам не оформили или не могут получить карту киевлянина. Владельцы карты киевлянина по-прежнему будут использовать ее для валидации поездок.

При наличии пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана льготная карта позволяет создавать QR-билеты для бесплатного проезда в наземном общественном транспорте. В то же время, люди с инвалидностью I–II группы, а также ветераны и ветеранки смогут пользоваться льготным проездом как в наземном транспорте, так и в метро.

Чтобы оформить льготную карту в приложении "Киев Цифровой", необходимо перейти в раздел "Транспортная карта", выбрать "Льготная карта" и нажать "Получить карту". Для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо передать цифровую копию соответствующего удостоверения через приложение "Действие". После проверки информации, льготная карта появится в вашем профиле.

В случае если пенсионное удостоверение или удостоверение ветерана не отражается в "Действии", следует обратиться в районное управление социальной защиты населения - там помогут обновить или внести данные о праве на льготу в государственные реестры. Для корректной передачи документов также важно иметь актуальную версию приложения "Действие" и обновленную "Действие.Подпись".

Использование льготной карты просто:

откройте ее в "Киев Цифровой";

нажмите кнопку "Создать QR-билет;

поднесите его к валидатору и дождитесь звукового сигнала и зеленого индикатора, подтверждающего успешную валидацию поездки.

