Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве появился новый цифровой сервис для льготников в транспорте

транспорт
Киев запустил льготную транспортную карту в мобильном приложении / КГГА

В приложении "Киев Цифровой" появился новый сервис — льготная транспортная карта, позволяющая пассажирам с правом на безвозмездный проезд пользоваться общественным транспортом без карты киевлянина, в том числе и льготникам из других городов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

О льготной транспортной карте

Льготная карта предназначена для пассажиров, имеющих право на безвозмездный проезд, но по разным причинам не оформили или не могут получить карту киевлянина. Владельцы карты киевлянина по-прежнему будут использовать ее для валидации поездок.

При наличии пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана льготная карта позволяет создавать QR-билеты для бесплатного проезда в наземном общественном транспорте. В то же время, люди с инвалидностью I–II группы, а также ветераны и ветеранки смогут пользоваться льготным проездом как в наземном транспорте, так и в метро.

Чтобы оформить льготную карту в приложении "Киев Цифровой", необходимо перейти в раздел "Транспортная карта", выбрать "Льготная карта" и нажать "Получить карту". Для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо передать цифровую копию соответствующего удостоверения через приложение "Действие". После проверки информации, льготная карта появится в вашем профиле.

В случае если пенсионное удостоверение или удостоверение ветерана не отражается в "Действии", следует обратиться в районное управление социальной защиты населения - там помогут обновить или внести данные о праве на льготу в государственные реестры. Для корректной передачи документов также важно иметь актуальную версию приложения "Действие" и обновленную "Действие.Подпись".

Использование льготной карты просто:

  • откройте ее в "Киев Цифровой";
  • нажмите кнопку "Создать QR-билет;
  • поднесите его к валидатору и дождитесь звукового сигнала и зеленого индикатора, подтверждающего успешную валидацию поездки.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" пользователи могут отслеживать движение электропоездов Kyiv City Express.

Автор:
Ольга Опенько