У Києві з’явився новий цифровий сервіс для пільговиків у транспорті

У застосунку “Київ Цифровий” з’явився новий сервіс - пільгова транспортна карта, яка дозволяє пасажирам із правом на безоплатний проїзд користуватися громадським транспортом без картки киянина, зокрема й пільговикам з інших міст.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Про пільгову транспортну карту

Пільгова карта призначена для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, але з різних причин не оформили або не можуть отримати картку киянина. Власники картки киянина, як і раніше, використовуватимуть її для валідації поїздок.

За наявності пенсійного посвідчення або посвідчення ветерана пільгова карта дозволяє створювати QR-квитки для безоплатного проїзду в наземному громадському транспорті. Водночас люди з інвалідністю I–II групи, а також ветерани й ветеранки зможуть користуватися пільговим проїздом як у наземному транспорті, так і в метро.

Щоб оформити пільгову карту в застосунку "Київ Цифровий", необхідно перейти до розділу "Транспортна карта", обрати "Пільгова карта" та натиснути "Отримати карту". Для підтвердження права на безоплатний проїзд потрібно передати цифрову копію відповідного посвідчення через застосунок "Дія". Після перевірки інформації пільгова карта з’явиться у вашому профілі.

У разі якщо пенсійне посвідчення або посвідчення ветерана не відображається в "Дії", слід звернутися до районного управління соціального захисту населення - там допоможуть оновити або внести дані про право на пільгу до державних реєстрів. Для коректної передачі документів також важливо мати актуальну версію застосунку "Дія" та оновлений "Дія.Підпис".

Користування пільговою картою просте:

відкрийте її в "Київ Цифровий";

натисніть "Створити QR-квиток;

піднесіть його до валідатора й дочекайтеся звукового сигналу та зеленого індикатора, які підтверджують успішну валідацію поїздки.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express.