В Киеве суд рассмотрит законность добычи газа на Днепропетровщине

Киевский окружной административный суд открыл производство по делу по иску Днепропетровской областной прокуратуры об отмене специального разрешения на добычу природного газа и конденсата на Шевской площади.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Разрешение на добычу газа под судом

Иск подан в интересах государства в Государственную службу геологии и недр Украины. В деле также фигурируют ООО "Первая Украинская газонефтяная компания" и ООО "Недрагазодобыча", входящее в Группу ЭСКО-Север.

Прокуратура требует отменить приказ Госгеонадра от 14 марта 2016 года, которым было предоставлено специальное разрешение на пользование недрами для добычи газа и конденсата на Шевской площади. Также обжалуется приказ от 29 февраля 2024 года об изменении владельца спецразрешения №6114 - с ООО "Недрагазодобыча" на ООО "Первая Украинская газонефтяная компания".

Кроме того, прокуратура просит суд признать незаконным и отменить само специальное разрешение №6114, выданное в апреле 2016 года.

Сначала суд оставил иск без движения, требуя от прокуратуры объяснить причины пропуска сроков обращения и основания подачи иска. После предоставления объяснений заявление было возвращено заявителю, а апелляционный суд поддержал это решение.

Впрочем, Верховный Суд отменил предыдущие судебные решения и направил дело на продолжение рассмотрения в Киевский окружной административный суд.

Суд открыл производство и решил рассматривать дело в упрощенном порядке без вызова сторон.

Напомним, Украина и Болгария договорились развивать "Вертикальный газовый коридор", который после завершения проекта сможет транспортировать до 10 млрд куб. м газа в год.