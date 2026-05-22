У Києві суд розгляне законність видобутку газу на Дніпропетровщині

Київський суд розгляне законність дозволу на видобуток газу / Укрінформ

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом Дніпропетровської обласної прокуратури щодо скасування спеціального дозволу на видобування природного газу та конденсату на Шевській площі. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Дозвіл на видобуток газу під судом

Позов подано в інтересах держави до Державної служби геології та надр України. У справі також фігурують ТОВ "Перша Українська газонафтова компанія" та ТОВ "Надрагазовидобування", яке входить до Групи ЕСКО-Північ.

Прокуратура вимагає скасувати наказ Держгеонадр від 14 березня 2016 року, яким було надано спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування газу та конденсату на Шевській площі. Також оскаржується наказ від 29 лютого 2024 року про зміну власника спецдозволу №6114 - з ТОВ "Надрагазовидобування" на ТОВ "Перша Українська газонафтова компанія".

Крім того, прокуратура просить суд визнати незаконним і скасувати сам спеціальний дозвіл №6114, виданий у квітні 2016 року.

Спочатку суд залишив позов без руху, вимагаючи від прокуратури пояснити причини пропуску строків звернення та підстави для подання позову. Після надання пояснень заяву повернули заявнику, а апеляційний суд підтримав це рішення.

Втім Верховний Суд скасував попередні судові рішення та направив справу на продовження розгляду до Київського окружного адміністративного суду.

Наразі суд відкрив провадження та вирішив розглядати справу у спрощеному порядку без виклику сторін.

Нагадаємо, Україна та Болгарія домовилися розвивати “Вертикальний газовий коридор”, що після завершення проєкту зможе транспортувати до 10 млрд куб. м газу на рік. 

Автор:
Ольга Опенько