В Киеве в результате атаки пострадали мощности "Укравто групп"

Предприятия автомобильной компании "Укравто групп" получили повреждения в результате ночной ракетной атаки на Киев 16 апреля, сообщила прессслужба компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По официальной информации, в результате попадания ракеты погибли среди сотрудников одного из предприятий группы. Число жертв пока не уточняется. В компании выразили соболезнования семьям погибших.

Также зафиксирован существенный материальный ущерб. Пожаром поврежден автосалон, административное здание и другие объекты предприятия. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, продолжаются выяснения обстоятельств.

По информации, распространенной местными телеграмм-каналами, удар потерпел автосалон бренда Mercedes-Benz на проспекте Степана Бандеры. В результате пожара уничтожены автомобили на парковке, предварительно — до нескольких десятков единиц.

"Укравтогрупп" работает на украинском рынке с 1969 года. Основные направления деятельности компании охватывают производство, импорт и продажу автомобилей, автосервис, логистику и страхование. В состав группы входит, в частности, Запорожский автомобильный завод.

Заметим, 16 апреля в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях остаются временно без электроснабжения.