У Києві внаслідок атаки постраждали потужності "Укравто груп"

Підприємства автомобільної компанії "Укравто груп" зазнали пошкоджень унаслідок нічної ракетної атаки на Київ 16 квітня, повідомила пресслужба компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За офіційною інформацією, внаслідок влучання ракети є загиблі серед співробітників одного з підприємств групи. Кількість жертв наразі не уточнюється. У компанії висловили співчуття родинам загиблих.

Також зафіксовано суттєві матеріальні збитки. Пожежею пошкоджено автосалон, адміністративну будівлю та інші об’єкти підприємства. На місці події працюють екстрені служби та правоохоронні органи, триває з’ясування обставин.

За інформацією, поширеною місцевими телеграм-каналами, удару зазнав автосалон бренду Mercedes-Benz на проспекті Степана Бандери. Внаслідок пожежі знищено автомобілі на парковці, попередньо — до кількох десятків одиниць.

"Укравто груп" працює на українському ринку з 1969 року. Основні напрями діяльності компанії охоплюють виробництво, імпорт і продаж автомобілів, автосервіс, логістику та страхування. До складу групи входить, зокрема, Запорізький автомобільний завод.

Зауважимо, 16 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.