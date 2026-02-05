В Киеве запустили программу скидок на проживание в отелях во время отключений света

Ассоциация гостиниц и курортов Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией представили программу помощи жителям столицы во время энергетического кризиса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Управления туризма и продвижения КГГА.

Киевляне смогут воспользоваться специальной скидкой в размере 20% на услуги размещения.

Программа создана, чтобы дать жителям Киева изменить среду и обеспечить себе комфортные условия для быта и работы: стабильное электроснабжение, отопление, надежная интернет-связь и водоснабжение. Это не коммерческая мера, а социальная инициатива для поддержки киевлян в сложный период повышенного стресса.

Среди участников программы следующие столичные отели:

Optima Collection Разделение Плаза

Raziotel Киев (Ямская улица и Бориспольская станция метро)

VitaPark Борисфен

Senator Apartments

Amarant (категории 3* и 4*)

Sophia Hotel Kyiv

Чтобы получить скидку, нужно при бронировании через веб-сайт или телефон указать один из промокодов: KYIV2026 или BRAVEKYIV. Если на сайте отеля нет системы онлайн-бронирования, промокод можно указать в комментариях к заявке.

Программа будет действовать временно исключительно на период блекаутов.

