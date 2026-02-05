Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве запустили программу скидок на проживание в отелях во время отключений света

Отели Киева предложили киевлянам 20% скидку на время блекаутов
Отели Киева предложили киевлянам 20% скидку на время блекаутов

Ассоциация гостиниц и курортов Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией представили программу помощи жителям столицы во время энергетического кризиса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Управления туризма и продвижения КГГА.

Киевляне смогут воспользоваться специальной скидкой в размере 20% на услуги размещения.

Программа создана, чтобы дать жителям Киева изменить среду и обеспечить себе комфортные условия для быта и работы: стабильное электроснабжение, отопление, надежная интернет-связь и водоснабжение. Это не коммерческая мера, а социальная инициатива для поддержки киевлян в сложный период повышенного стресса.

Среди участников программы следующие столичные отели:

  • Optima Collection Разделение Плаза
  • Raziotel Киев (Ямская улица и Бориспольская станция метро)
  • VitaPark Борисфен
  • Senator Apartments
  • Amarant (категории 3* и 4*)
  • Sophia Hotel Kyiv

Чтобы получить скидку, нужно при бронировании через веб-сайт или телефон указать один из промокодов: KYIV2026 или BRAVEKYIV. Если на сайте отеля нет системы онлайн-бронирования, промокод можно указать в комментариях к заявке.

Программа будет действовать временно исключительно на период блекаутов.

Добавим, недавно в соцсетях разгорелась дискуссия после появления чека из ресторана, в котором клиенту отдельной строчкой насчитали плату за работу генератора. Госпродпотребслужба разъяснила, имеют ли право рестораны выставлять клиентам отдельную плату за работу генератора и в каких случаях это может привести к штрафам.

Автор:
Татьяна Гойденко