У Києві запустили програму знижок на проживання в готелях під час відключень світла

Готелі Києва запропонували киянам 20% знижку на час блекаутів

Асоціація готелів та курортів України спільно з Київською міською державною адміністрацією представили програму допомоги для жителів столиці під час енергетичної кризи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням  повідомлення Управління туризму та промоцій КМДА.

Кияни зможуть скористатися спеціальною знижкою у розмірі 20% на послуги розміщення.

Програма створена, щоб дати змогу мешканцям Києва змінити середовище та забезпечити собі комфортні умови для побуту і роботи: стабільне електропостачання, опалення, надійний інтернет-зв'язок та водопостачання. Це не комерційний захід, а соціальна ініціатива для підтримки киян у складний період підвищеного стресу.

Серед учасників програми такі столичні готелі:

  • Optima Collection Поділ Плаза
  • Raziotel Київ (Ямська вулиця та Бориспільська станція метро)
  • VitaPark Борисфен
  • Senator Apartments
  • Amarant (категорії 3* та 4*)
  • Sophia Hotel Kyiv

Щоб отримати знижку, потрібно при бронюванні через вебсайт або телефон вказати один з промокодів: KYIV2026 або BRAVEKYIV. Якщо на сайті готелю немає системи онлайн-бронювання, промокод можна зазначити в коментарях до заявки.

Програма діятиме тимчасово — виключно на період блекаутів.

Додамо, нещодавно у соцмережах розгорілася дискусія після появи чека з ресторану, в якому клієнту окремим рядком нарахували плату за роботу генератора. Держпродспоживслужба роз’яснила, чи мають право ресторани виставляти клієнтам окрему плату за роботу генератора та в яких випадках це може призвести до штрафів.

Автор:
Тетяна Гойденко