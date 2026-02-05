У Києві запустили програму знижок на проживання в готелях під час відключень світла

Асоціація готелів та курортів України спільно з Київською міською державною адміністрацією представили програму допомоги для жителів столиці під час енергетичної кризи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Управління туризму та промоцій КМДА.

Кияни зможуть скористатися спеціальною знижкою у розмірі 20% на послуги розміщення.

Програма створена, щоб дати змогу мешканцям Києва змінити середовище та забезпечити собі комфортні умови для побуту і роботи: стабільне електропостачання, опалення, надійний інтернет-зв'язок та водопостачання. Це не комерційний захід, а соціальна ініціатива для підтримки киян у складний період підвищеного стресу.

Серед учасників програми такі столичні готелі:

Optima Collection Поділ Плаза

Raziotel Київ (Ямська вулиця та Бориспільська станція метро)

VitaPark Борисфен

Senator Apartments

Amarant (категорії 3* та 4*)

Sophia Hotel Kyiv

Щоб отримати знижку, потрібно при бронюванні через вебсайт або телефон вказати один з промокодів: KYIV2026 або BRAVEKYIV. Якщо на сайті готелю немає системи онлайн-бронювання, промокод можна зазначити в коментарях до заявки.

Програма діятиме тимчасово — виключно на період блекаутів.

