В Крыму остановили железнодорожное движение после удара дрона по поезду из Москвы

В ночь на 8 июня дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда в Крыму, следовавшего из Москвы в Симферополь. После атаки было остановлено движение всех пассажирских поездов на Крымском полуострове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

По словам назначенного Россией главы аннексированного полуострова Сергея Аксенова, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали.

Остановлено движение всех пассажирских поездов на Крымском полуострове. В частности, прекратили движение три поезда, следовавших из Москвы и Петербурга. Людей эвакуировали и доставляют автобусами в Симферополь и Севастополь. Также остановлены три поезда, которые отправились из Крыма в Москву и Мурманск. По дороге в Крым стали пять поездов из Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Задержки в расписании составляют от 4,5 до 7 часов.

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.