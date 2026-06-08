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У Криму зупинили залізничний рух після удару дрону по поїзду з Москви

поїзд
У Криму зупинили залізничний рух. Фото: Мінтранспорту РФ

У ніч на 8 червня дрон вдарив по тепловозу пасажирського поїзда в Криму, який прямував з Москви до Сімферополя. Після атаки було зупинено рух усіх пасажирських поїздів на Кримському півострові.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

За словами призначеного Росією голови анексованого півострова Сергія Аксьонова, поранено машиніста, помічник машиніста загинув, пасажири не постраждали.

Наразі зупинено рух усіх пасажирських поїздів на Кримському півострові. Зокрема, припинили рух три потяги, що прямували з Москви та Петербурга. Людей евакуювали та доставляють автобусами до Сімферополя та Севастополя. Також зупинено три потяги, що вирушили з Криму до Москви та Мурманська. Дорогою до Криму стали п'ять поїздів з Адлера, Мінеральних Вод та Москви. Затримки в їхньому розкладі становлять від 4,5 до 7 годин. 

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок А-92 та А-95.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

Автор:
Світлана Манько