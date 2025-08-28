В Минэкономики хотят расширить цифровые инструменты для аграриев: что известно

В рамках процессов евроинтеграции аграрного сектора Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины планирует и дальше внедрять е-инструменты для сельхозпроизводителей. Речь идет о расширении цифровых инструментов ("е-Рослинництво", "е-Бджільництво", Виноградарско-винодельческий реестр и т.п.) для упрощения деятельности аграриев и обеспечения прозрачности функционирования сельского хозяйства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня важно повышение устойчивости и устойчивого развития агропродовольственного сектора Украины. Фермеры продолжают работать в тяжелых условиях… Продолжение поддержки агросектора – это обеспечение экономической стабильности страны, а также внутренней на мировой продовольственной безопасности", – подчеркнул замминистра Денис Башлык.

28 августа команда ведомства на встрече с исполняющим обязанности главы офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Мохаммедом Азукой обсудили вопросы продолжения поддержки украинских фермеров и сельскохозяйственных производителей и направления дальнейшего сотрудничества.

В частности, участники заседания уделили внимание развитию таких направлений сотрудничества:

цифровизация, поддержка госагрореестра как инструмента усиления поддержки украинских аграриев;

развитие орошения и уменьшение влияния выбросов от сельскохозяйственного производства на окружающую среду;

разминирование сельскохозяйственных земель и проведение анализа почвы;

продолжение предоставления аграриям средств хранения урожая;

привлечение международных и национальных экспертов для сопровождения процессов евроинтеграции в аграрном секторе Украины;

расширение рынков для экспорта украинской агропродукции;

международная продовольственная безопасность.

Напомним, в феврале Минагрополитики запустило электронную систему "есть-Пчеловодство" для уведомления о средствах защиты растений.