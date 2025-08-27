- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Агробизнес во время войны: количество агро-ФЛП выросло вдвое – исследование
Во втором квартале 2025 года регистрация новых агрокомпаний почти не изменилась по сравнению с прошлым годом (490 против 496). Количество новозарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в аграрном секторе возросло на 52% (с 934 до 1,5 тыс.). По числу зарегистрированных агрокомпаний лидирует Киев.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.
Динамика агрокомпаний
В первой половине 2025 года агросектор демонстрировал стабильность в открытии новых предприятий. В первом квартале было зарегистрировано 494 компании, а во втором - 490 .
Это количество почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (496), что указывает на то, что динамика регистраций стабилизировалась на уровне примерно 500 компаний ежеквартально .
Количество прекращений компаний выросло на 45% по сравнению с предыдущим кварталом и на 58% в годовом измерении. Несмотря на такое увеличение, речь идет о десятках фирм в квартал, то есть о незначительном проценте от общего количества действующих компаний.
Динамика физических лиц-предпринимателей (ФЛП)
Динамика регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в агросекторе была значительно изменчивее. В первом квартале 2025 года было зарегистрировано 1000 новых агро-ФЛП, а уже во втором — 1400. Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Что касается прекращения деятельности, то в первом квартале 2025 года было закрыто 1900 ФЛП, тогда как во втором их количество значительно снизилось — до 901 случая, что на 18% меньше, чем во втором квартале 2024 года.
География агробизнеса
По состоянию на конец II квартала 2025 года в Украине зарегистрировано 82,9 тыс. сельскохозяйственных компаний. Безусловный лидер – город Киев: в столице зарегистрирован 11,9 тыс. агрокомпаний (14,3% от общего количества).
Второе место занимает Николаевская область – 6,8 тыс. компаний. Дальше по количеству агрокомпаний следуют Одесская область (5,9 тыс.) и Днепропетровская область (5,6 тыс.). Киевская область замыкает пятерку лидеров (5,1 тыс. компаний). В топ-10 регионов также входят Харьковская, Кировоградская, Львовская, Запорожская и Винницкая области – в каждой из них зарегистрировано от 3 до 4,2 тысячи аграрных предприятий.
Самые низкие показатели – в Черновицкой (974 компании) и Закарпатской (942 компании) областях. Также относительно мало агропредприятий зарегистрировано в регионах запада и севера (Волынь, Ровенщина, Ивано-Франковская область).
Распределение агро-ФЛП по регионам Украины имеет свою специфику. Из 116,1 тыс. зарегистрированных ФЛПов в агросфере, больше всего их в Винницкой (9,5 тыс.) и Днепропетровской (9,2 тыс.) областях.
Далее за ними следуют крупные сельскохозяйственные регионы востока и юга, в частности Харьковская, Одесская и Запорожская области, где, несмотря на военные риски, сохраняется высокая активность мелких фермерских хозяйств.
В противоположность этому, в Киеве агро-ФЛП значительно меньше, поскольку центр мелкого агробизнеса смещен в регионы.
Кто лидирует по прибылям в 2025 году
Несмотря на все вызовы, крупнейшие аграрные компании Украины не только выстояли, но и значительно нарастили свои доходы. За первое полугодие 2025 года десять лидеров отрасли совокупно получили 118,1 млрд грн выручки .
В топ-10 вошли преимущественно производители мяса птицы и крупные экспортеры зерновых и масличных культур. Это традиционно сильнейшие сегменты украинского агрорынка.
Первую тройку рейтинга возглавляют:
- "Винницкая птицефабрика" (МХП) : абсолютный лидер с доходом 26,8 млрд грн за полгода. Это на 17,7% больше, чем у ближайшего конкурента, и уже составляет 54% от его прошлогоднего дохода.
- "Фирма Эридон" : крупный дистрибьютор семян и удобрений, заработавший 22,8 млрд грн. Это почти 75% его годового дохода за 2024 год.
- "Мироновская птицефабрика" (МХП) : еще одна компания агрохолдинга МХП с выручкой 12,8 млрд грн .
Кроме лидеров, в десятку крупнейших также вошли:
- "Луи Дрейфус Компани Украина" (11,5 млрд грн).
- "Лебединский семенной завод" (9,3 млрд. грн.).
- "СП Нибулон" (8,4 млрд грн).
- "Агропросперис Трейд" (8,3 млрд грн).
- "Сиефджи Трейдинг" (6,5 млрд грн).
- "АО Каргилл" (6,1 млрд грн).
- "Грановая Украина" (5,5 млрд грн).
Исследование показало, что, несмотря на вызовы военного времени, аграрный сектор Украины демонстрирует выносливость и гибкость. Это вселяет осторожный оптимизм: даже в сложных условиях агросектор остается одним из драйверов экономики.
Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.