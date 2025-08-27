Агробизнес во время войны: количество агро-ФЛП выросло вдвое – исследование

Во втором квартале 2025 года регистрация новых агрокомпаний почти не изменилась по сравнению с прошлым годом (490 против 496). Количество новозарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в аграрном секторе возросло на 52% (с 934 до 1,5 тыс.). По числу зарегистрированных агрокомпаний лидирует Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

Динамика агрокомпаний

В первой половине 2025 года агросектор демонстрировал стабильность в открытии новых предприятий. В первом квартале было зарегистрировано 494 компании, а во втором - 490 .

Это количество почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (496), что указывает на то, что динамика регистраций стабилизировалась на уровне примерно 500 компаний ежеквартально .

Количество прекращений компаний выросло на 45% по сравнению с предыдущим кварталом и на 58% в годовом измерении. Несмотря на такое увеличение, речь идет о десятках фирм в квартал, то есть о незначительном проценте от общего количества действующих компаний.

Динамика физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

Динамика регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в агросекторе была значительно изменчивее. В первом квартале 2025 года было зарегистрировано 1000 новых агро-ФЛП, а уже во втором — 1400. Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Что касается прекращения деятельности, то в первом квартале 2025 года было закрыто 1900 ФЛП, тогда как во втором их количество значительно снизилось — до 901 случая, что на 18% меньше, чем во втором квартале 2024 года.

География агробизнеса

По состоянию на конец II квартала 2025 года в Украине зарегистрировано 82,9 тыс. сельскохозяйственных компаний. Безусловный лидер – город Киев: в столице зарегистрирован 11,9 тыс. агрокомпаний (14,3% от общего количества).

Второе место занимает Николаевская область – 6,8 тыс. компаний. Дальше по количеству агрокомпаний следуют Одесская область (5,9 тыс.) и Днепропетровская область (5,6 тыс.). Киевская область замыкает пятерку лидеров (5,1 тыс. компаний). В топ-10 регионов также входят Харьковская, Кировоградская, Львовская, Запорожская и Винницкая области – в каждой из них зарегистрировано от 3 до 4,2 тысячи аграрных предприятий.

Самые низкие показатели – в Черновицкой (974 компании) и Закарпатской (942 компании) областях. Также относительно мало агропредприятий зарегистрировано в регионах запада и севера (Волынь, Ровенщина, Ивано-Франковская область).

Распределение агро-ФЛП по регионам Украины имеет свою специфику. Из 116,1 тыс. зарегистрированных ФЛПов в агросфере, больше всего их в Винницкой (9,5 тыс.) и Днепропетровской (9,2 тыс.) областях.

Далее за ними следуют крупные сельскохозяйственные регионы востока и юга, в частности Харьковская, Одесская и Запорожская области, где, несмотря на военные риски, сохраняется высокая активность мелких фермерских хозяйств.

В противоположность этому, в Киеве агро-ФЛП значительно меньше, поскольку центр мелкого агробизнеса смещен в регионы.

Кто лидирует по прибылям в 2025 году

Несмотря на все вызовы, крупнейшие аграрные компании Украины не только выстояли, но и значительно нарастили свои доходы. За первое полугодие 2025 года десять лидеров отрасли совокупно получили 118,1 млрд грн выручки .

В топ-10 вошли преимущественно производители мяса птицы и крупные экспортеры зерновых и масличных культур. Это традиционно сильнейшие сегменты украинского агрорынка.

Первую тройку рейтинга возглавляют:

"Винницкая птицефабрика" (МХП) : абсолютный лидер с доходом 26,8 млрд грн за полгода. Это на 17,7% больше, чем у ближайшего конкурента, и уже составляет 54% от его прошлогоднего дохода. "Фирма Эридон" : крупный дистрибьютор семян и удобрений, заработавший 22,8 млрд грн. Это почти 75% его годового дохода за 2024 год. "Мироновская птицефабрика" (МХП) : еще одна компания агрохолдинга МХП с выручкой 12,8 млрд грн .

Кроме лидеров, в десятку крупнейших также вошли:

"Луи Дрейфус Компани Украина" (11,5 млрд грн).

(11,5 млрд грн). "Лебединский семенной завод" (9,3 млрд. грн.).

(9,3 млрд. грн.). "СП Нибулон" (8,4 млрд грн).

(8,4 млрд грн). "Агропросперис Трейд" (8,3 млрд грн).

(8,3 млрд грн). "Сиефджи Трейдинг" (6,5 млрд грн).

(6,5 млрд грн). "АО Каргилл" (6,1 млрд грн).

(6,1 млрд грн). "Грановая Украина" (5,5 млрд грн).

Исследование показало, что, несмотря на вызовы военного времени, аграрный сектор Украины демонстрирует выносливость и гибкость. Это вселяет осторожный оптимизм: даже в сложных условиях агросектор остается одним из драйверов экономики.

Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.