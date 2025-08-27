Агробізнес під час війни: кількість агро-ФОПів зросла вдвічі – дослідження

У другому кварталі 2025 року реєстрація нових агрокомпаній майже не змінилася в порівнянні з минулим роком (490 проти 496). Натомість кількість новозареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) в аграрному секторі зросла на 52% (з 934 до 1,5 тис.). За кількістю зареєстрованих агрокомпаній лідирує Київ.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.

Динаміка агрокомпаній

Протягом першої половини 2025 року агросектор демонстрував стабільність у відкритті нових підприємств. У першому кварталі було зареєстровано 494 компанії, а у другому — 490.

Ця кількість майже не змінилася порівняно з минулим роком (496), що вказує на те, що динаміка реєстрацій стабілізувалася на рівні приблизно 500 компаній щоквартально.

Кількість припинень компаній зросла на 45% проти попереднього кварталу і на 58% у річному вимірі. Попри таке збільшення, мова йде про десятки фірм на квартал, тобто про незначний відсоток від загальної кількості діючих компаній.

Динаміка фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Динаміка реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) в агросекторі була значно мінливішою. У першому кварталі 2025 року було зареєстровано 1000 нових агро-ФОП, а вже в другому — 1400. Це на 52% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Щодо припинення діяльності, то в першому кварталі 2025 року було закрито 1900 ФОП, тоді як у другому їх кількість значно знизилася — до 901 випадку, що на 18% менше, ніж у другому кварталі 2024 року.

Географія агробізнесу

Станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – місто Київ: у столиці зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості).

Друге місце посідає Миколаївська область – 6,8 тис. компаній. Далі за кількістю агрокомпаній йдуть Одеська область (5,9 тис.) та Дніпропетровщина (5,6 тис.). Київська область замикає п’ятірку лідерів (5,1 тис. компаній). До топ-10 регіонів також входять Харківська, Кіровоградська, Львівська, Запорізька та Вінницька області – у кожній з них зареєстровано від 3 до 4,2 тисяч аграрних підприємств.

Найнижчі показники – у Чернівецькій (974 компаній) та Закарпатській (942 компанії) областях. Також відносно мало агропідприємств зареєстровано у регіонах заходу та півночі (Волинь, Рівненщина, Івано-Франківщина).

Розподіл агро-ФОП по регіонах України має свою специфіку. З 116,1 тис. зареєстрованих ФОПів в агросфері, найбільше їх у Вінницькій (9,5 тис.) та Дніпропетровській (9,2 тис.) областях.

Далі за ними йдуть великі сільськогосподарські регіони сходу та півдня, зокрема Харківська, Одеська та Запорізька області, де попри воєнні ризики зберігається висока активність дрібних фермерських господарств.

На противагу цьому, в Києві агро-ФОПів значно менше, оскільки центр дрібного агробізнесу зміщений у регіони.

Хто лідирує за прибутками у 2025 році

Попри всі виклики, найбільші аграрні компанії України не лише вистояли, а й значно наростили свої прибутки. За перше півріччя 2025 року десять лідерів галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки.

До топ-10 увійшли переважно виробники м'яса птиці та великі експортери зернових і олійних культур. Це традиційно найсильніші сегменти українського агроринку.

Першу трійку рейтингу очолюють:

"Вінницька птахофабрика" (МХП): абсолютний лідер із доходом 26,8 млрд грн за півроку. Це на 17,7% більше, ніж у найближчого конкурента, і вже становить 54% від її торішнього доходу. "Фірма Ерідон": великий дистриб'ютор насіння та добрив, що заробив 22,8 млрд грн. Це майже 75% від його річного доходу за 2024 рік. "Миронівська птахофабрика" (МХП): ще одна компанія агрохолдингу МХП з виручкою 12,8 млрд грн.

Крім лідерів, до десятки найбільших також увійшли:

"Луї Дрейфус Компані Україна" (11,5 млрд грн).

(11,5 млрд грн). "Лебединський насіннєвий завод" (9,3 млрд грн).

(9,3 млрд грн). "СП Нібулон" (8,4 млрд грн).

(8,4 млрд грн). "Агропросперіс Трейд" (8,3 млрд грн).

(8,3 млрд грн). "Сіефджі Трейдинг" (6,5 млрд грн).

(6,5 млрд грн). "АТ Каргілл" (6,1 млрд грн).

(6,1 млрд грн). "Гранова Україна" (5,5 млрд грн).

Дослідження показало, що попри виклики воєнного часу, аграрний сектор України демонструє витривалість і гнучкість. Це вселяє обережний оптимізм: навіть наразі, у надзвичайно складних умовах, агросектор залишається одним із драйверів економіки.

Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.