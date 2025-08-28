У Мінекономіки хочуть розширити цифрові інструменти для аграріїв: що відомо

У рамках процесів євроінтеграції аграрного сектора Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України планує й надалі впроваджувати е-інструменти для сільгоспвиробників. Мова йде про розширення цифрових інструментів ("е-Рослинництво", “е-Бджільництво”, Виноградарсько-виноробний реєстр тощо) для спрощення діяльності аграріїв та забезпечення прозорості функціонування сільського господарства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Сьогодні важливе підвищення стійкості та сталого розвитку агропродовольчого сектору України. Фермери продовжують працювати у важких умовах… Продовження підтримки агросектору – це забезпечення економічної стабільності країни, а також внутрішньої на світової продовольчої безпеки", – підкреслив заступник міністра Денис Башлик.

28 серпня команда відомства на зустрічі з виконувачем обов'язків голови офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Мохаммедом Азукою обговорили питання продовження підтримки українських фермерів та сільськогосподарських виробників та напрями подальшого співробітництва.

Зокрема, учасники засідання приділили увагу розвитку таких напрямів співпраці:

цифровізація, підтримка держагрореєстру, як інструменту посилення підтримки українських аграріїв;

розвиток зрошення та зменшення впливу викидів від сільськогосподарського виробництва на довкілля;

розмінування сільськогосподарських земель та проведення аналізу ґрунту;

продовження надання аграріям засобів для зберігання врожаю;

залучення міжнародних та національних експертів для супроводу процесів євроінтеграції в аграрному секторі України;

розширення ринків для експорту української агропродукції;

міжнародна продовольча безпека.

