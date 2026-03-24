В Молдове отключилась ключевая линия электропередач из-за атаки РФ: импортируют электроэнергию из Украины

Вечером понедельника, 23 марта, из-за атаки на энергетическую инфраструктуру на юге Украины в Молдове отключилась линия электропередачи Исакча-Вулканешты, соединяющая энергосистемы Молдовы и Румынии. Поэтому Молдова вынуждена импортировать электроэнергию из Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NewsMaker.

Российская атака на Украину привела к отключению линии электропередачи

"В результате недавних атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины на данный момент линия электропередач Исакча-Вулканешти отключена. Бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки", - говорится в заявлении Минэнергетики Молдовы.

Отмечается, что отключение произошло около 19:00. Молдова импортирует электроэнергию из Украины.

Линия электропередачи Исакча-Вулканешты служит основным каналом экспорта электроэнергии в Румынию.

Жителей Молдовы призвали экономить электроэнергию

Также, по данным NewsMaker, жителей Молдовы призвали экономить электроэнергию, особенно в часы пик, чтобы избежать нагрузки сетей.

В правительстве Молдовы сообщили, что принимают меры "для обеспечения непрерывного электроснабжения потребителей". По информации властей, после ночной атаки на линии устраняют неисправности.

Госпредприятие Moldelectrica также сообщило, что сотрудничает с операторами Украины и Румынии, чтобы не допустить отключения электроэнергии. При этом компания призвала потребителей "рационально и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в часы пик, чтобы избежать нагрузки сетей".

Напомним, 31 января Министерство энергетики Молдовы сообщило, что из-за проблем в электросети Украины в стране упало напряжение на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты, что привело к аварийным отключениям.