Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Молдові відключилась ключова лінія електропередач через атаку РФ: імпортують електроенергію з України

Російська атака на Україну призвела до відключення лінії електропередачі у Молдові / Depositphotos

Ввечері понеділка, 23 березня, через атаку на енергетичну інфраструктуру на півдні України в Молдові відключилась лінія електропередачі Ісакча—Вулканешти, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії.Тому Молдова змушена імпортувати електроенергію з України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NewsMaker.

"В результаті недавніх атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України на цей момент лінія електропередач Ісакча—Вулканешті відключена. Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки", — йдеться у заяві Міненергетики Молдови.

Зазначається, що відключення сталося близько 19:00. Відтоді Молдова імпортує електроенергію з України.

Лінія електропередачі Ісакча–Вулканешти слугує основним каналом експорту електроенергії до Румунії.

Жителів Молдови закликали заощаджувати електроенергію

Також, за даними NewsMaker, мешканців Молдови закликали економити електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути навантаження мереж.

В уряді Молдови повідомили, що вживають заходів "для забезпечення безперервного електропостачання споживачів". За інформацією влади, після нічної атаки на лінії усувають несправності.

Держпідприємство Moldelectrica також повідомило, що співпрацює з операторами України та Румунії, щоб не допустити відключення електроенергії. При цьому компанія закликала споживачів "раціонально та відповідально споживати електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути навантаження мереж".

Нагадаємо, 31 січня Міністерство енергетики Молдови повідомило, що через проблеми в електромережі України в країні впала напруга на лінії 400 кВ Ісакча — Вулканешти, що призвело до аварійних відключень.

Автор:
Світлана Манько