У Молдові відключилась ключова лінія електропередач через атаку РФ: імпортують електроенергію з України

Ввечері понеділка, 23 березня, через атаку на енергетичну інфраструктуру на півдні України в Молдові відключилась лінія електропередачі Ісакча—Вулканешти, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії.Тому Молдова змушена імпортувати електроенергію з України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NewsMaker.

Російська атака на Україну призвела до відключення лінії електропередачі

"В результаті недавніх атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України на цей момент лінія електропередач Ісакча—Вулканешті відключена. Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки", — йдеться у заяві Міненергетики Молдови.

Зазначається, що відключення сталося близько 19:00. Відтоді Молдова імпортує електроенергію з України.

Лінія електропередачі Ісакча–Вулканешти слугує основним каналом експорту електроенергії до Румунії.

Жителів Молдови закликали заощаджувати електроенергію

Також, за даними NewsMaker, мешканців Молдови закликали економити електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути навантаження мереж.

В уряді Молдови повідомили, що вживають заходів "для забезпечення безперервного електропостачання споживачів". За інформацією влади, після нічної атаки на лінії усувають несправності.

Держпідприємство Moldelectrica також повідомило, що співпрацює з операторами України та Румунії, щоб не допустити відключення електроенергії. При цьому компанія закликала споживачів "раціонально та відповідально споживати електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути навантаження мереж".

Нагадаємо, 31 січня Міністерство енергетики Молдови повідомило, що через проблеми в електромережі України в країні впала напруга на лінії 400 кВ Ісакча — Вулканешти, що призвело до аварійних відключень.