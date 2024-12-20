В Нацбанке рассказали, как будут работать СЭП и банки на новогодние праздники

Национальный банк Украины обнародовал график работы банковской системы на период конца 2024 и начала 2025 года. Согласно ему, во время новогодних праздников банки и система электронных платежей будут работать без дополнительных выходных дней.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы", — отмечают в пресс-службе.

Нацбанк учел обращение Государственной казначейской службы об ограничении работы в СЭП по завершению отчетного года.

В этой связи:

30 декабря 2024 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7.

Валютный рынок, депозитарий НБУ и Нацбанк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через Нацбанк и АО "Укрэксимбанк" производятся до 13:00.

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00.

31 декабря 2024 и 01 января 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.

Банковская система работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, как будет работать "Новая почта" на Рождество и Новый год. Отмечается, что выходным будет 1 января.