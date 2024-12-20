У Нацбанку розповіли, як працюватимуть СЕП та банки на новорічні свята

Національний банк України оприлюднив графік роботи банківської системи на період кінця 2024 року та початку 2025 року. Згідно з ним, на час новорічних свят банки та система електронних платежів працюватимуть без додаткових вихідних днів.

Про це інформує пресслужба регулятора.

"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи", - зазначають в пресслужбі.

Нацбанк врахував звернення Державної казначейської служби про обмеження роботи в СЕП через завершення звітного року.

У зв’язку з цим:

30 грудня 2024 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7.

Валютний ринок , депозитарій НБУ та Нацбанк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Нацбанк та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00.

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00.

31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України.

Банківська система працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

В НБУ також наголошують, що для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.

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