В Одессе продают государственное предприятие с собственным флотом

ГП "Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие"
На торги выставлено геологическое предприятие с собственными судами/marinetraffic.com

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие".

Торги запланированы на 29 мая, а сразиться за актив можно через систему "Прозорро.Продажи".

Что получает инвестор

Продается масштабный комплекс с мощной материально-технической базой, что может заинтересовать как профильных игроков на рынке геологии, так и девелоперов или логистические компании.

Объект находится в Одессе по адресу: ул. Инглези, 1.

Основные характеристики актива:

  • Общая площадь зданий и сооружений составляет 10 200,36 м² .
  • Спецтехника: 30 единиц транспорта, в том числе буровые установки, передвижные дома, грузовые платформы и микроавтобусы.
  • Собственный флот: 4 плавсредства (3 научно-исследовательских судна и транспортный понтон).
  • Оборудование: более 200 единиц оборудования (навигационные системы, подводное и радиооборудование, насосы).

Стартовая цена лота составляет 34,4 млн. грн (без НДС).

Прием заявок на участие в аукционе продолжается до 28 мая .

Напомним, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизацию АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по начальной цене около $106 млн в июле-августе этого года. Предыдущий аукцион по продаже Одесского припортового завода, который был запланирован на 25 ноября 2025 года не состоялся из-за отсутствия участников.

Татьяна Бессараб