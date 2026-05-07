Читать на русском
В Одесі продають державне підприємство з власним флотом: що входить до складу лота
Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство”.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.
Торги заплановані на 29 травня, а позмагатися за актив можна через систему "Прозорро.Продажі".
Що отримує інвестор
Продається масштабний комплекс із потужною матеріально-технічною базою, що може зацікавити як профільних гравців ринку геології, так і девелоперів чи логістичні компанії.
Об'єкт розташований в Одесі за адресою: вул. Інглезі, 1.
Основні характеристики активу:
- Нерухомість: Загальна площа будівель та споруд становить 10 200,36 м².
- Спецтехніка: 30 одиниць транспорту, серед яких бурові установки, пересувні будинки, вантажні платформи та мікроавтобуси.
- Власний флот: 4 плавзасоби (3 науково-дослідницьких судна та транспортний понтон).
- Обладнання: понад 200 одиниць устаткування (навігаційні системи, підводне та радіообладнання, насоси).
Стартова ціна лота становить 34,4 млн грн (без ПДВ).
Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 28 травня.
Нагадаємо, Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року. Попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників.