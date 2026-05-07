В Одесі продають державне підприємство з власним флотом: що входить до складу лота

ДП “Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство”
На торги виставлено геологічне підприємство з власними суднами/marinetraffic.com

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство”. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Торги заплановані на 29 травня, а позмагатися за актив можна через систему "Прозорро.Продажі".

Що отримує інвестор

Продається масштабний комплекс із потужною матеріально-технічною базою, що може зацікавити як профільних гравців ринку геології, так і девелоперів чи логістичні компанії.

Об'єкт розташований в Одесі за адресою: вул. Інглезі, 1.

Основні характеристики активу:

  • Нерухомість: Загальна площа будівель та споруд становить 10 200,36 м².
  • Спецтехніка: 30 одиниць транспорту, серед яких бурові установки, пересувні будинки, вантажні платформи та мікроавтобуси.
  • Власний флот: 4 плавзасоби (3 науково-дослідницьких судна та транспортний понтон).
  • Обладнання: понад 200 одиниць устаткування (навігаційні системи, підводне та радіообладнання, насоси).

Стартова ціна лота становить 34,4 млн грн (без ПДВ).

Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 28 травня.

Нагадаємо, Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року. Попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників. 

Автор:
Тетяна Бесараб