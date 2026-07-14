В Одесской области армия РФ атаковала судно под флагом Танзании, погиб капитан

Российская армия пятые сутки подряд не прекращает удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы. В результате атаки 14 июля на гражданское судно под флагом Танзании погиб капитан судна.

По данным ведомства, еще 11 членов экипажа были эвакуированы, трое из них получили легкие ранения. На судне возник пожар, его ликвидация продолжается.

Таким образом, с начала этой волны российских атак жертвами террора уже стали девять человек.

"Днем и ночью враг наносит удары баллистическими ракетами и беспилотниками, целенаправленно атакуя порты, гражданские суда и людей, обеспечивающих работу морской отрасли. Это очередное военное преступление против Украины", - отметили в министерстве.

Эту информацию также подтвердил глава Одесского ОВА Олег Кипер. Он отметил: "Каждый такой циничный удар врага – военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности".

Напомним, 11 июля российские войска снова атаковали гражданскую портовую инфраструктуру Одесщины. Во время очередного удара в одном из портов погибли два водителя, еще два человека получили ранения.