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На Одещині армія РФ атакувала судно під прапором Танзанії, загинув капітан

море, удар по судну
Росія п'яту добу поспіль не припиняє удари по портовій інфраструктурі Одещини / Одеська ОВА

Російська армія п'яту добу поспіль не припиняє удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси. Внаслідок атаки 14 липня на цивільне судно під прапором Танзанії загинув капітан судна. 

За даними відомства, ще 11 членів екіпажу були евакуйовані, троє з них отримали легкі поранення. На судні виникла пожежа, її ліквідація триває.

Таким чином, від початку цієї хвилі російських атак жертвами терору вже стали дев'ять людей.

"Вдень і вночі ворог завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи порти, цивільні судна та людей, які забезпечують роботу морської галузі. Це черговий воєнний злочин проти України", - зазначили в міністерстві.

Цю інформацію також підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив: "Кожен такий цинічний удар ворога - воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки".

Нагадаємо, 11 липня російські війська знову атакували цивільну портову інфраструктуру Одещини. Під час чергового удару в одному з портів загинули двоє водіїв, ще двоє людей дістали поранення.

Автор:
Тетяна Ковальчук