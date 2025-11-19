В октябре на Польшу с Грецией пришлось почти 80% импорта дизтоплива в Украину

Октябрь стал месяцем перемен на украинском рынке дизельного горючего. Польша и Греция увеличили импорт дизтоплива на треть, до 445 тыс. тонн. Эти две страны в октябре пришлось почти 80% всего импорта, что явилось серьезной "проверкой логистических возможностей компаний".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Снабжение ГП из Польши

Польское направление стало абсолютным лидером: объемы поставок дизтоплива выросли на 26%, до 254 тыс. тонн.

Польская компания Orlen наращивает продажи четвертый месяц подряд и начала предлагать отгрузку не только из Журавицы, но и терминала НПЗ в Плоцке.

Кроме того, независимые трейдеры обеспечили 156 тыс. тонн. Наибольшие объемы поставил Select Energy (партнер "Укрпаллетсистем") – 61 тыс. тонн из Щецина, а Oktan Energy удвоил объемы до 33 тыс. тонн.

Настоящим прорывом отметился Unimot, чьи объемы выросли в 3,5 раза (до 29 тыс. тонн), в частности благодаря эксклюзивным поставкам арктического дизеля для сети WOG.

Снабжение из Греции

Греция стала вторым по объемам источником, обеспечив 191 тыс. тонн (рост на 41% по сравнению с сентябрем). Греческий прорыв произошел из-за "перекрытия румынского канала поставок" – украинские санкции против терминала в Констанце заставили трейдеров законтрактовать большие объемы преимущественно производства Hellenic Petroleum. Три четверти этого ресурса обеспечили AGTG, Kemexon, D. Trading и Rinaco Trade.

Обвал традиционных источников

Поступление топлива из Румынии, Венгрии и Литвы существенно сократилось, поскольку эти каналы поставок столкнулись с рядом проблем:

Отгрузки из Румынии упали со 159 тыс. тонн до 26 тыс. тонн из-за запрета импорта из Констанцы. Часть поставщиков, например Euronova Energies и Alkagesta, переориентировались на другие рынки (Сербия). В то же время, ограничение способствовало росту импорта дизеля OMV Petrom из Плоешти.

Отгрузки из Литвы упали на 60% (до 25 тыс. тонн) из-за ремонта на Мажейкяйском НПЗ. Поставки из Венгрии от MOL также сократились с 52 до 20 тыс. тонн из-за перебоев, вызванных предварительными атаками дронов на трубопровод "Дружба".

Резкое сокращение морского импорта из Румынии привело к тому, что доля поставок из базисов непосредственных производителей выросла до рекордных 69%, причем на ORLEN и Hellenic Petroleum пришлось 54% общих объемов.

Перспективы на ноябрь

В ноябре "шлагбаум" для Констанцы был поднят. Однако, по данным Enkorr, "нарисовались новые проблемы, преимущественно логистические и практически по всем направлениям". Министерство энергетики Украины уже приступило к консультациям с трейдерами для "диагностирования и улучшения ситуации".

Напомним, 29 октября две крупнейшие сети автозаправочных станций в Украине, ОККО и WOG повысили цену на дизельное топливо на 1 грн/л. Это первый рост стоимости дизтоплива в этих сетях с конца июня 2025 года.