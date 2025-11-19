У жовтні на Польщу з Грецією припало майже 80% імпорту дизпалива в Україну

Жовтень став місяцем змін на українському ринку дизельного пального. Польща та Греція наростили імпорт дизпалива на третину, до 445 тис. тонн. Ці дві країни у жовтні припало майже 80% всього імпорту, що стало серйозною "перевіркою логістичних можливостей компаній".

Повідомляє Delo.ua з посилання на публікацію Еnkorr.

Постачання ДП з Польщі

Польський напрямок став абсолютним лідером: обсяги постачань дизпального зросли на 26%, до 254 тис. тонн.

Польська компанія Orlen нарощує продажі четвертий місяць поспіль і почала пропонувати відвантаження не лише з Журавиці, але й із термінала НПЗ у Плоцьку.

Крім того незалежні трейдери забезпечили 156 тис. тонн. Найбільші обсяги постачив Select Energy (партнер "Укрпалетсистем") – 61 тис. тонн зі Щецина, а Oktan Energy подвоїв обсяги до 33 тис. тонн.

Справжнім проривом відзначився Unimot, чиї обсяги зросли у 3,5 раза (до 29 тис. тонн), зокрема, завдяки ексклюзивним постачанням арктичного дизелю для мережі WOG.

Постачання з Греції

Греція стала другим за обсягами джерелом, забезпечивши 191 тис. тонн (зростання на 41% порівняно з вереснем). Грецький прорив стався через "перекриття румунського каналу постачань" – українські санкції проти термінала в Констанці змусили трейдерів законтрактувати більші обсяги переважно виробництва Hellenic Petroleum. Три чверті цього ресурсу забезпечили AGTG, Kemexon, D. Trading і Rinaco Trade.

Обвал традиційних джерел

Надходження палива з Румунії, Угорщини та Литви суттєво скоротилося, оскільки ці канали постачання зіткнулися з низкою проблем:

Відвантаження з Румунії впали зі 159 тис. тонн до 26 тис. тонн через заборону імпорту з Констанци. Частина постачальників, наприклад, Euronova Energies і Alkagesta, переорієнтувалися на інші ринки (Сербія). Водночас обмеження сприяло зростанню імпорту дизеля OMV Petrom з Плоєшті.

Відвантаження з Литви впали на 60% (до 25 тис. тонн) через ремонт на Мажейкяйському НПЗ. Постачання з Угорщини від MOL також скоротилися з 52 до 20 тис. тонн через перебої, викликані попередніми атаками дронів на трубопровід "Дружба".

Різке скорочення морського імпорту з Румунії призвело до того, що частка постачань із базисів безпосередніх виробників зросла до рекордних 69%, причому на ORLEN і Hellenic Petroleum припало 54% загальних обсягів.

Перспективи на листопад

У листопаді "шлагбаум" для Констанци було піднято. Однак, за даними Еnkorr, "намалювалися нові проблеми, переважно логістичні й практично на всіх напрямках". Міністерство енергетики України вже розпочало консультації з трейдерами для "діагностування й покращення ситуації".

Нагадаємо, 29 жовтня дві найбільші мережі автозаправних станцій в Україні, ОККО та WOG підвищили ціну на дизельне пальне (ДП) на 1 грн/л. Це перше зростання вартості дизпального у цих мережах з кінця червня 2025 року.