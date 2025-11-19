- Категорія
Ціни на пальне 19 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 листопада 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,32 грн (-1 коп.)
|А-95
|58,51 грн (0 коп.)
|А-92
|56,73 грн (-3 коп.)
|ДП
|58,33 грн (+6 коп.)
|Газ
|34,41 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,39
|SOCAR
|63,56
|60,85
|60,70
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|58,96
|33,24
|БРСМ-Нафта
|54,15
|53,56
|32,95
Нагадаємо, американський нафтовий гігант Chevron розглядає можливість придбання частини глобальних активів російської компанії "Лукойл", вартість яких оцінюється щонайменше у 20 мільярдів доларів.