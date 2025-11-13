Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
В октябре резко упало количество квартир на продажу: как это отразилось на ценах

В октябре спрос и предложение на покупку квартир упали, а цены продолжают расти. / Freepik

В Украине зафиксировано уменьшение предложения вторичной недвижимости в большинстве регионов — больше всего в Кировоградской и Черкасской областях. Тем временем цены растут, а спрос среди покупателей падает. Аналитики маркетплейса DIM.RIA сравнили данные за октябрь 2025 с показателями предыдущего месяца и аналогичного периода 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Предложение

В октябре во многих областях предлагают гораздо меньше вариантов продажи вторичной недвижимости. Наибольшее снижение предложения произошло в Кировоградской (-39%), Черкасской (-26%), Житомирской (-24%), Черниговской (-20%) областях. В то же время рост количества новых объявлений фиксировался только в Волынской (+6%) и Черновицкой (+2%) областях.

Цены

Цены в ряде регионов продолжают расти. Самые низкие цены в Запорожской области — $17 тыс. Столица предлагает самое дорогое жилье - $95 тыс в среднем, от $47,5 тыс в Деснянском до $200 тыс в Печерском районах.

Спрос

В октябре также снизился уровень заинтересованности в покупке вторичного жилья. Наибольшее падение спроса отмечено в Хмельницкой (-39%), Харьковской (-26%), Тернопольской (-18%) областях.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в октябре составляет 1:3. В Винницкой области это соотношение выше - 1:20, Тернопольской - 1:18, Черновицкой - 1:17.

Напомним, в Украине снова изменилась география спроса на недвижимость: известны регионы с наибольшим ростом стоимости квартир.

Автор:
Ярослава Тюпка