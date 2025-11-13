Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
У жовтні різко впала кількість квартир на продаж: як це позначилось на цінах

будівлі вторинний ринок нерухомості жовтень будинки
У жовтні попит і пропозиція на купівлю квартир впали, а ціни продовжують зростати. / Freepik

В Україні зафіксовано зменшення пропозиції вторинної нерухомості у більшості регіонів — найбільше в Кіровоградській та Черкаській областях. Тим часом ціни ростуть, а попит серед покупців падає. Аналітики маркетплейсу DIM.RIA порівняли дані за жовтень 2025 року із показниками попереднього місяця та аналогічного періоду 2024 року. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA. 

Пропозиція

У жовтні в багатьох областях пропонують значно менше варіантів продажу вторинної нерухомості. Найбільше зниження пропозиції відбулось у Кіровоградській (-39%), Черкаській (-26%), Житомирській (-24%), Чернігівській (-20%) областях. Натомість зростання кількості нових оголошень фіксувалось лише у Волинській (+6%) та Чернівецькій (+2%) областях.

Фото 2 — У жовтні різко впала кількість квартир на продаж: як це позначилось на цінах
DIM.RIA: пропозиція на ринку вторинного житла у жовтні 2025 року

Ціни

Ціни натомість у ряді регіонів продовжують рости. Найнижчі ціни у Запорізькій області — $17 тис. Столиця натомість пропонує найдорожче житло - $95 тис в середньому, від $47,5 тис в Деснянському до $200 тис в Печерському районах. 

Фото 3 — У жовтні різко впала кількість квартир на продаж: як це позначилось на цінах
DIM.RIA: ціни на однокімнатні квартири у жовтні 2025
Фото 4 — У жовтні різко впала кількість квартир на продаж: як це позначилось на цінах
DIM. RIA: ціни на однокімнатні квартири в Києві, жовтень 2025

Попит

У жовтні також знизився рівень зацікавленості у купівлі вторинного житла. Найбільше падіння попиту відзначено у Хмельницькій  (-39%), Харківській (-26%), Тернопільській (-18%) областях.

Фото 5 — У жовтні різко впала кількість квартир на продаж: як це позначилось на цінах
DIM. RIA: попит на вторинне житло у жовтні 2025 року

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у жовтні в Києві становить 1:3. У Вінницькій області це співвідношення вище — 1:20, Тернопільській — 1:18, Чернівецькій — 1:17.

Нагадаємо, в Україні знову змінилась географія попиту на нерухомість: відомі регіони з найбільшим зростанням вартості квартир. 

Автор:
Ярослава Тюпка