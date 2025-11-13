- Категорія
У жовтні різко впала кількість квартир на продаж: як це позначилось на цінах
В Україні зафіксовано зменшення пропозиції вторинної нерухомості у більшості регіонів — найбільше в Кіровоградській та Черкаській областях. Тим часом ціни ростуть, а попит серед покупців падає. Аналітики маркетплейсу DIM.RIA порівняли дані за жовтень 2025 року із показниками попереднього місяця та аналогічного періоду 2024 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.
Пропозиція
У жовтні в багатьох областях пропонують значно менше варіантів продажу вторинної нерухомості. Найбільше зниження пропозиції відбулось у Кіровоградській (-39%), Черкаській (-26%), Житомирській (-24%), Чернігівській (-20%) областях. Натомість зростання кількості нових оголошень фіксувалось лише у Волинській (+6%) та Чернівецькій (+2%) областях.
Ціни
Ціни натомість у ряді регіонів продовжують рости. Найнижчі ціни у Запорізькій області — $17 тис. Столиця натомість пропонує найдорожче житло - $95 тис в середньому, від $47,5 тис в Деснянському до $200 тис в Печерському районах.
Попит
У жовтні також знизився рівень зацікавленості у купівлі вторинного житла. Найбільше падіння попиту відзначено у Хмельницькій (-39%), Харківській (-26%), Тернопільській (-18%) областях.
Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у жовтні в Києві становить 1:3. У Вінницькій області це співвідношення вище — 1:20, Тернопільській — 1:18, Чернівецькій — 1:17.
