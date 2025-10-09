В Україні змінилась географія попиту на нерухомість: в яких областях найбільше зросли ціни

Аналітика за третій квартал 2025 року показує стабілізацію ринку нерухомості, а в деяких регіонах - зростання активності. Ціни на житло переважно зберігаються стабільними, а девелопери починають більше будувати нових проєктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

За даними ЛУН, у першому півріччі 2025 року девелопери почали будувати 48,9 тис. квартир і приватних будинків. Цей показник є на 35% більшим, ніж у минулому році. Області, де будують найбільше - Київська, Львівська та Івано-Франківська.

Активне будівництво не вплинуло суттєвим чином на зростання цін. У переважній більшості регіонів це коливання встановилось на рівні 1%. Найдорожчі квартири на первинному ринку у Львові (57,9 тис. грн/м²), Києві (54,2 тис.) та Ужгороді (47,7 тис.), а найдешевші — у прифронтових містах (Запоріжжя, Суми, Харків).

На вторинному ринку змінилась географія попиту: відповідно за півроку на 13% ціни на квартири зросли у Тернополі та Одесі, а у Львові та Ужгороді ціни на “вторинку”, навпаки, просіли.

У Києві однокімнатна коштує близько $65 тис., “двушка” — $100 тис., трикімнатна — $150 тис.

Також зафіксоване покращення індексу доступності житла. Для купівлі середньостатистичної 1-кімнатної квартири в столиці нині треба 7,5 річних зарплат, водночас рік тому це було 8.

Стабілізація відчутна й на ринку оренди. На зростання ставок впливає, зокрема, сезонний фактор. Найбільше зростання цін на оренду спостерігається в Одесі (+50%), Вінниці (+36%) та Черкасах (+20%). У Києві вартість оренди 1-кімнатної становить в середньому 18 тис. грн, а доступність покращилась — тепер це 60% місячної зарплати в столиці.

