В Украине изменилась география спроса на недвижимость: в каких областях наибольше выросли цены

Аналитика за третий квартал 2025 года демонстрирует стабилизацию рынка недвижимости, а в некоторых регионах – рост активности. Цены на жилье преимущественно сохраняются стабильными, а девелоперы начинают больше строить новые проекты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

По данным ЛУН, в первом полугодии 2025 девелоперы начали строить 48,9 тыс. квартир и частных домов. Этот показатель на 35% больше, чем в прошлом году. Области, где строят больше всего – Киевская, Львовская и Ивано-Франковская.

Активное строительство не повлияло существенным образом на рост цен. В подавляющем большинстве регионов это колебание установилось на уровне 1%. Самые дорогие квартиры на первичном рынке во Львове (57,9 тыс. грн/м²), Киеве (54,2 тыс.) и Ужгороде (47,7 тыс.), а самые дешевые – в прифронтовых городах (Запорожье, Сумы, Харьков).

На вторичном рынке изменилась география спроса: за полгода на 13% цены на квартиры выросли в Тернополе и Одессе, а во Львове и Ужгороде цены на "вторичку", наоборот, просели.

В Киеве однокомнатная стоит около $65 тыс., "двушка" - $100 тыс., трехкомнатная - $150 тыс.

Также зафиксировано улучшение индекса доступности жилья. Для покупки среднестатистической 1-комнатной квартиры в столице сейчас нужно 7,5 годовых зарплат, в то же время год назад это было 8.

Стабилизация ощутима и на рынке аренды. На рост ставок влияет, в частности, сезонный фактор. Наибольший рост цен на аренду наблюдается в Одессе (+50%), Виннице (+36%) и Черкассах (+20%). В Киеве стоимость аренды 1-комнатной составляет в среднем 18 тыс. грн, а доступность улучшилась – теперь это 60% месячной зарплаты в столице.

Напомним, цены на частные дома в Украине выросли в 3-4 раза.