В отдельных регионах действуют аварийные отключения электроэнергии: обесточены потребители в шести областях

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 27 февраля часть общин в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание и вернуть оборудование в работу.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Заметим, из-за обстрелов 26 февраля российской армии энергетической инфраструктуры Украины произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий, из-за чего пришлось вынужденно снизить мощность атомной генерации.