Меньше света: мощность атомной генерации снизили после обстрела России

Из-за обстрелов 26 февраля российской армии энергетической инфраструктуры Украины произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий, из-за чего пришлось вынуждено снизить мощность атомной генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Энергетического штаба.

"К сожалению, в результате обстрелов имели аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы пришлось вынуждено снизить мощность атомной генерации", - подчеркнул он.

Министр добавил, что, кроме того, "Укрэнерго" ввело дополнительные графики ограничений по всей "дефицитной" части энергосистемы.

Шмыгаль рассказал, что на этой неделе украинские специалисты посещают Словакию, Австрию и Хорватию, где будут обсуждаться возможность передачи Украине оборудования, выведенных из эксплуатации ТЭЦ. Об этом партнеры договорились во время министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже ранее в феврале. В ближайшее время партнеры также передадут более 23 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Напомним, ночью и утром враг 26 февраля российская армия совершила комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Поэтому часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.