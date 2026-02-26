- Категория
В результате атаки РФ на энергетику без света остались потребители в шести областях: детали
Ночью и утром враг 26 февраля российская армия совершила комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.
По его словам, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание и вернуть оборудование в работу.
Графики отключений
Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.
Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков
Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.
Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.
Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.