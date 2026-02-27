Менше світла: потужність атомної генерації знизили після обстрілу Росії

Через обстріли 26 лютого російської армії енергетичної інфраструктури України сталося аварійне відключення кількох високовольтних ліній, через що довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу.

"На жаль, внаслідок обстрілів мали аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації", - наголосив він.

Міністр додав, що крім того, "Укренерго" ввело додаткові графіки обмежень по всій "дефіцитній" частині енергосистеми.

Шмигаль розповів, що цього тижня українські фахівці відвідують Словаччину, Австрію та Хорватію, де обговорюватимуть можливість передачі Україні обладнання виведених з експлуатації ТЕЦ. Про це партнери домовилися під час міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства в Парижі раніше в лютому. Найближчим часом партнери також передадуть понад 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Нагадаємо, вночі та вранці ворог 26 лютого російська армія здійснила комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Через це частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.