В окремих регіонах діють аварійні відключення електроенергії: знеструмлені споживачі у шести областях

В окремих регіонах України запровадили аварійні відключення світла

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури 27 лютого частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Зауважимо, через обстріли 26 лютого російської армії енергетичної інфраструктури України сталося аварійне відключення кількох високовольтних ліній, через що довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації.

Автор:
Світлана Манько