В ОТП Банке объяснили стратегию выхода материнской группы из России

Материнская структура украинского ОТП Банка – международная группа ОТР Group – продолжает работать на банковском рынке России.

Почему так происходит, как выглядит стратегия выхода группы из страны-оккупантки и когда может произойти этот выход – изданию Delo.ua рассказал глава правления украинского ОТП Банка Владимир Мудрый.

Что мешает ОТП Банку уйти из России

По словам банкира, ОТР Group задекларировала курс на максимальное уменьшение прибыли от деятельности в РФ.

"Президент группы сказал, что он готов продать банк любому, кто готов его купить, но это должно быть, в частности, не подсанкционное лицо. Есть утвержденный план минимизации присутствия группы на российском рынке. Но украинский банк на эти процессы не может повлиять", – объясняет Владимир Мудрый.

Собеседник издания утверждает, что российские власти делают все возможное, чтобы не выпустить иностранный бизнес из России.

"Для продажи банка предварительно нужно провести его оценку специализированной компанией, определяемой центробанком РФ. От оценочной стоимости нужно заплатить налог – 50% или даже 70%. И остается вопрос, можно ли будет забрать из России остаток средств", – объясняет банкир.

Кроме того, добавляет он, реальных покупателей на российский бизнес ОТР пока нет.

Мудрый утверждает, что группа ОТР работает в России в соответствии с международным законодательством, соблюдая все санкционные требования. Кроме того, полностью остановлено корпоративное кредитование в стране-агрессорке. Международные платежи, осуществляемые банком группы в России, происходят в евро и пропускаются только в сторону Евросоюза и Великобритании.

"Так или иначе ОТР Group выйдет из России", – уверяет собеседник Delo.ua.

Показатели деятельности ОТП Банка в России

Международная группа OTP Group – ключевой игрок рынка Венгрии и Центральной и Восточной Европы, представленный в 12 странах. В состав OTP Group входят 25 банковских групп, которые обслуживают 17 млн клиентов. Группа владеет активами на общую сумму 100 миллиардов евро.

В России ОТП Банк работает с 1994 года. Согласно финансовому отчету банка за 2024 год, в течение года банк продолжил укреплять свои позиции на финансовом рынке РФ. По данным финансового рейтинга на сайте banki.ru за 2024 год банк поднялся на 6 позиций и занял 22 место по размеру активов. Число активных клиентов банка превысило 2 миллиона.

По итогам деятельности в 2024 году банк получил чистую прибыль в размере 37,5 млрд руб., что на 72% больше показателя 2023 года. Активы банка в течение 2024-го выросли с 357 до 613 млрд руб., капитал – с 43 до 59,1 млрд руб., кредитный портфель – со 155 до 266 млрд руб., средства клиентов – с 289 до 501 млрд руб.

Информация об акционерах банка не раскрывается в соответствии с решением совета директоров Банка России от 24.12.2024 и постановления правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

